«Ми потрапили в середину стаї «чорних лебедів». Що чекає Україну у 2024 році? | Новини Приазов’я

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що українці на полі бою зробили те, що ніхто не уявляв можливим, натомість Росія не досягла своєї мети і ослабла.

«Ми продовжуватимемо об’єднувати країни по всьому світу, щоб підтримати незалежність України та забезпечити, щоб агресія Росії залишатиметься стратегічною невдачею. Путіну вже не вдалося досягти своєї головної мети – стерти країну з мапи, підпорядкувавши Росії…Це був важкий рік на полі бою. Але українці зробили те, що ніхто не вважав можливим. Вони протистояли одному з найбільших військ у світі», – сказав він під час підсумкової пресконференції 2023 року. За його словами, Росія стала слабшою військово, економічно, дипломатично, натомість НАТО стало сильнішим та згуртованішим, ніж будь-коли.

Держсекретар, коментуючи розгляд Конгресом США додаткової допомоги Україні, попередив, що «те, що нам не вдається зробити в цей момент, матиме глибокі наслідки на десятиліття вперед».

Яким буде 2024 рік для України? Як президентські вибори в США вплинуть на російське вторгнення в Україну? Чи збільшиться допомога з боку країн ЄС для України? І чи наважиться Росія у 2024 році на воєнний конфлікт з країнами НАТО.

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський з політологом Олегом Саакяном.