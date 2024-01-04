Коли західна військова промисловість зможе закрити всі потреби України? | Новини Приазов'я

Впродовж грудня 2023 року Україна отримала 5 мільярдів доларів зовнішнього фінансування – про це повідомило Міністерство фінансів 27 грудня.

«Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали 11% із загального обсягу фінансової допомоги», – повідомляє відомство.

Лідером із фінансової допомоги була Японія, яка надала 2,2 мільярда доларів пільгового фінансування та грантів. Найбільший транш від цієї країни – понад 1 мільярда позики в рамках проєкту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

Нині залишається заблокованою американськими законодавцями ініційована президентом Джо Байденом допомога Україні у понад 60 мільярдів доларів.

13 грудня повідомлялося, що високопосадовці адміністрації Байдена працювали над угодою щодо допомоги Україні під час війни, шукаючи компромісу з вимогами республіканців у Сенаті в питанні про посилення політики на кордоні США і Мексики.

Протягом повномасштабного вторгнення Росії українські сили залежать від очолюваної США коаліції країн, яка надала зброю, а також економічну й соціальну допомогу на десятки мільярдів доларів. Зараз потік американської допомоги близький до виснаження – якщо Конгрес США не підтримає пропозиції президента Байдена.

На яку фінансову і матеріально-військову допомогу Україна очікує у 2024 році? Як війна впливає на стан української економіки? Які наслідки матиме затримка з наданням допомоги Україні з боку західних партнерів? Звідки Росія бере гроші на продовження загарбницької війни?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський з економістом Олегом Пендзиним.