«Обстріли йдуть постійно». Як укриття допомагають убезпечитися херсонцям? | Новини Приазов’я

Російські військові щодня обстрілюють Херсон. 5 січня 2024 року від обстрілів постраждали четверо осіб. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко у телеграмі. Наразі постраждалі дообстежуються», – розповів голова МВА.

Раніше, 4 січня, голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що російська армія вдарила по Станіславу на Херсонщині, внаслідок чого загинув 61-річний місцевий житель, ще двоє людей постраждали.

«Жінка, 48 років, потрапила під обстріл в автівці. У неї діагностували контузію. Потерпілій надається медична допомога. Постраждав й чоловік 1969 року народження. Він відмовився від госпіталізації», – заявив голова ОВА. За його словами, через обстріл у місті пошкоджені приватні будинки й автомобілі, також у населеному пункті зникло світло.

Перед початком повномасштабного вторгнення російської армії в Україну у Херсоні постійно проживали близько 330 тисяч людей. Зараз - за оцінками місцевих чиновників – близько 70 тисяч.

Скільки людей зараз постійно живе у Херсоні? Чи виїжджають люди з обласного центра, чи повертаються? Які райони міста найбільше обстрілюються російськими військовими? Як відбувається будівництво захисних споруд і які з них найбільш ефективні? Яких фахівців бракує комунальному господарству Херсона і як швидко відновлюється газо, водо і електропостачання?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський з заступником начальника Херсонської міської військової адміністрації Сергієм Орєховим.