«Російський документ хлопець порвав у них на очах». Як повернути дітей з депортації? | Новини Приазов'я

До України на початку року повернули ще одну депортовану дитину. Про це 2 січня повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. За даними відомства, у квітні 2022 року 17-річного Олександра у складі групи, де налічувалася 31 дитина, вивезли із окупованого Маріуполя під Москву. Переважна більшість дітей із тієї групи були сиротами або позбавленими батьківського піклування. Зараз хлопець уже в Києві. Він п’ятий із цієї групи, кого вдалося повернути.

Нагадаємо, що частину дітей зі «списку 31» в Росії влаштували до нових родин. Серед них були також Богдан Єрмохін та Пилип Головня, якого всиновила Уповноважена при президентові Росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова. Богдана Єрмохіна вдалося повернути до України у листопаді минулого року, перед тим він записав особисте звернення до президента України Володимира Зеленського. У Росії Єрмохіну вручили повістку і хотіли відправити до армії.

За даними Національного порталу «Діти війни», всього з 24 лютого 2022 року Росія вивезла 19 тисяч 546 дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно. Реальна цифра набагато більша. Про це говорив президент Зеленський. Повернулися до України станом на 5 січня 2024 року 387 дітей.

За даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, наразі близько 4 тисяч прийомних дітей опинилися на окупованих територіях або були депортовані на територію Росії. Такі дані відомство оприлюднило наприкінці грудня 2023 року.

Скільки українських дітей перебувають під контролем Росії на окупованих територіях або безпосередньо в Росії та Білорусі? Кого вдається повернути до України і чому це складний процес? Що розповідають українські діти про перебування у російських таборах, і чи схиляють їх до отримання паспортів?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.