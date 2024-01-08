«Вироки від 10 років до смертної кари»: за що судять українських військових в РФ? | Новини Приазов’я

Підконтрольні Росії суди на окупованій території Донецької та Луганської областей, а також у РФ проводять численні процеси над українськими військовополоненими. Їх звинувачують в участі у заборонених у Росії формуваннях, таких як «Азов» та «Айдар», або ж, у нібито воєнних злочинах – вбивствах цивільних.

Тільки у вересні 2023 року у Донецьку прозвучало близько двадцяти так званих вироків. У більшості з них – покарання у вигляді 10-25 років ув'язнення. Також йдеться і про довічні терміни. Зокрема наприкінці грудня Генпрокуратура РФ повідомила про вироки в окупованому Донецьку на довічне увʼязнення для чотирьох українських військових. Їх звинуватили у вбивстві 12 маріупольців.

Які вироки виносять українським військовим у судах Російської Федерації? Що відомо про їхній стан та умови перебування? Чи можливо повернути українських військових, які вже отримали вироки в окупації та на території Росії? Та наскільки складним може бути цей процес?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.