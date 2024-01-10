«Події на Херсонщині здатні змінити фронт»: як ЗСУ змусять РФ відступати до Криму? | Новини Приазов'я

Україна може досягти успіху у сухопутній війні. Про це написали колишні високопосадовці Сполучених Штатів Америки Майкл Раян та Роуз Геттемеллер в статті для Foreign Policy під назвою «Україна має шлях до перемоги».

Для нового наступу ЗСУ мають змінитися на морі та в повітрі, а також застосувати «витончену комбінацію технік» на землі, вважають автори статті . У 2024 році повітряні сили мають стати вирішальними для ЗСУ. У матеріалі звертають увагу, що Збройним Силам України вже вдається успішно не допускати російських військових на певні території повітряного простору. За цією ж стратегією реально створити й «вікна повітряної переваги», навіть без додаткового озброєння, пишуть у Foreign Policy.

За інформацію Генерального штабу ЗСУ, станом на 9 січня українські захисники продовжують заходи із розширення плацдарму на Херсонському напрямку. Незважаючи на значні втрати, армія РФ не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Також, ЗСУ продовжують активними діями завдавати російським військам втрат у живій силі та техніці вздовж всієї лінії фронту, повідомляють у Генштабі.

Чи вдається Збройним Силам України розширювати плацдарм на Херсонському напрямку? Чого не вистачає українським військовим для успішного просування до Криму та Азовського моря? Які втрати несе армія Росії на Херсонському та Запорізькому напрямках? Які події можуть змінити лінію фронту на півдні?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський