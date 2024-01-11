«Не розуміють війну в Україні»: як Росія намагається розсварити Україну з країнами ЄС | Новини Приазов'я

В італійському місті Модена культурна асоціація «Росія Емілія-Романья» оголосила про проведення 20 січня виставки-конференції «Маріуполь. Відродження після війни».

Приазовське місто, тисячі жителів якого загинули під час російської облоги навесні 2022 року, організатори називають «символом народного повстання на Донбасі проти київської хунти». В рамках заходу був запланований і показ фільму про, нібито, відновлення міста російською владою. Організатори називають фільм документальним.

Запланована російська конференція образила українців в Італії, через що у мережі почали з'являтися заклики щодо проведення акцій протесту проти проведення заходу.

У Міністерстві закордонних справ України назвали проведення цієї конференції «провокацією». А 9 січня речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що на звернення української сторони мерія італійського міста Модена відкликала дозвіл на проведення російської виставки про окупований Маріуполь. Також, Ніколенко закликав і інші міста в світі не надавати майданчиків для подібних подій, назвавши їх російською провокацією.

Нагадаємо, Маріуполь був окупований російськими військами навесні 2022 року після тривалої облоги та вуличних боїв. Місто було сильно зруйноване. Нині воно розташоване на значній відстані від лінії фронту, проте українські сили періодично завдають ракетних ударів по військових обʼєктах у Маріуполі.

Як Росія просуває пропаганду у різних країнах світу? Який вплив вона має на свідомість іноземців? Як цьому процесу протистоять українські активісти за кордоном? Які цілі переслідує Росія розповсюджуючи свої наративи?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.