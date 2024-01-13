«Стоїш гола із мішком на голові, а вони торкаються тебе». Насильство в окупації | Новини Приазов’я

В Україні знімають документальним фільм із назвою «Окуповані» про сексуальні злочини під час війни. Розкрити тему автори вирішили через історії трьох жінок, які пережили насильство в окупації під час трьох різних воєн - сучасної війни Росії проти України, війни в Югославії у 90-ті роки та радянсько-німецької війни.

«Окуповані» не лише зобразять проблему війни — окупацію та насильство. Крім цього, стрічка дестигматизує зґвалтованих жінок та на прикладах героїнь покаже шляхи подолання травматичного досвіду. Одне з завдань фільму «Окуповані» — показати, що зґвалтовані жінки не повинні соромитися того, що з ними сталося, бо це не їхня вина.

Росія використовує сексуальне насильство як тактику війни, зброю та інструмент приниження та придушення українського народу. Про це заявляв український Омбудсмен Дмитро Лубінець. Офіс генерального прокурора України станом на жовтень цього року зафіксував 235 фактів сексуального насильства. Вік постраждалих становить від 4-х до 82-х років. Найбільшу кількість злочинів сексуального характеру російські військові скоїли на Херсонщині.

Чому фільм «Окуповані» присвячений темі сексуального насильства під час війни? Хто є героїнями стрічки, який досвід вони пережили? Скільки жінок перебувають у російському полоні вже багато років, що відомо про їхні долі?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Олена Бадюк з режисеркою Тетяною Ганжою, продюсеркою Оксаною Іванців і правозахисницею, колишньою полоненою Людмилою Гусейновою.