Як Росія змінює етнічний склад окупованих територій України? | Новини Приазов’я

Російська окупаційна влада посилено змінює етнічний склад населення на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його інформацією, до повномасштабного вторгнення у місті проживало 150 тисяч людей. За два роки окупації близько 90 тисяч виїхали до інших міст України та світу, а у Мелітополі залишилось 60 тисяч корінних мешканців. Приблизно стільки ж приїхало з Росі, зазначив Федоров. Наразі 50% населення Мелітополя – немісцеві, додав мер міста.

Подібна ситуація спостерігається й в інших тимчасово окупованих регіонах України. Наприклад, до окремих районів Луганської області цілими родинами завозять представників «малих народів» з віддалених регіонів Росії. Про це наприкінці грудня повідомляв ексочільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, переважна більшість чоловіків, яких мобілізували і відправили на фронт, або загинули, або повернулися з певними вадами. Таким чином, повноцінно працювати вони не можуть. Натомість приїздять з глибинок Росії представники малих народностей – якути, буряти, повідомив Гайдай.

Як змінився етнічний склад населення тимчасово окупованого півдня України після початку повномасштабного вторгнення? Яка частина українського населення досі проживає на цих територіях? Чи переїжджають громадяни Росії на постійне проживання до тимчасово окупованого півдня?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.