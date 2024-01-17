«10% їхньої спроможності». Які втрати понесла РФ через збиття літаків над Азовом? | Новини Приазов’я

Ввечері 14 січня у російських та українських Telegram-каналах з’явились повідомлення про збиття російського розвідувального літака А-50 та про пошкодження повітряного командного пункту Іл-22.

Наступного дня цю інформацію у своєму Telegram-каналі підтвердив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Він зазначив, що повітряні сили ЗСУ збили два важливих російських судна − літак дальнього радіолокаційного виявлення та повітряний пункт управління.

Також, у Telegram-каналі Залужного опубліковано відео, на якому видно, як два літаки зникають з радарів.

Ураження та збиття Силами оборони України цих російських літаків над акваторією Азовського моря може відтермінувати майбутні російські ракетні удари. Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform.

У Міноборони РФ ці дані не коментували. Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що у Кремля немає інформації про збиття ЗСУ російських літаків.

Як Збройним силам України вдалось знищити російські літаки над Азовським морем? Наскільки вони мали важливе значення для армії Росії та які функції виконували? Чи мають Збройні сили України можливості для збиття подібних літаків у повітряному просторі України та Росії? Як ураження цих літаків вплине на південний фронт?

Ведучий Олександр Янковський.