«Викрадення та катування». Як військові РФ змушують підтримувати проросійську позицію? | Новини Приазов'я

Російські військові вчиняють проти цивільного населення окупованої частини Херсонської області дії, які порушують Міжнародне гуманітарне право, а також мають ознаки воєнних злочинів. Про це заявляють в Центрі національного спротиву.

Про скоєння воєнних злочинів відомо і у населених пунктах тимчасово окупованої частини Запорізької області. За інформацією центру національного спротиву, там відбулась серія пограбувань цивільного населення, в ході яких російські військові погрожували людям зброєю та фізичною розправою.

Українські партизани у спілкуванні з потерпілими з’ясували, що окупанти позбавляють місцеве населення легкових авто, мотоциклів та іншої техніки і цінного майна, а також грошей.

Інформація про скоєння воєнних злочинів та знущання з цивільного українського населення на тимчасово окупованих територіях почала з'являтися з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Російські військові вбивають, калічать і катують мирних громадян, неодноразово заявляв уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Які злочини вчиняють російські військові проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях України? Чи можливо ідентифікувати конкретних людей, які скоїли кримінальні правопорушення? Як притягнути до відповідальності російських військових? Скільки підозр та вироків вже ухвалено?

Обговорює ведучий Олександр Янковський.