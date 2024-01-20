«Окупанти намагались підкорити журналістів». Що сталося з українськими медіа після окупації? | Новини Приазов'я

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо погроз каховському журналісту Олегу Батуріну. Про це сам журналіст повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

У дописі Батурін розповідає, що підставою для подання заяви до поліції стала хвиля погроз, які він отримав після того, як опублікував інформацію про те, що чинний депутат Херсонської обласної ради від «Європейської солідарності» Валерій Салтиков зареєстрував свій бізнес на окупованій території.

Кримінальне провадження зареєстроване 12 січня цього року і відкрите за статтею - погроза або насильство щодо журналіста.

На цю ситуацію відреагували і за межами України. Міжнародна організація «Репортери без кордонів» закликала Міністерство внутрішніх справ України провести ретельне та прозоре розслідування обставин, пов’язаних із погрозами, які отримав журналіст Олег Батурін. Про це вони зазначили у своїх соцмережах.

Нагадаємо, з 12 по 20 березня 2022 року Олег Батурін перебував у російському полоні. Його утримували в холодному приміщенні, допитували та били. За 9 днів полону журналіст отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Як часто українські журналісти, які працюють з окупованими територіями, отримують погрози через свою професійну діяльність? Що найчастіше стає причиною для подібних залякувань? Скільки журналістів постраждало від подібних погроз з початку повномасштабної російської агресії проти України?

Обговорює ведучий Олександр Янковський.