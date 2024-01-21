«Проблеми будуть там, де української влади не було 10 років». Чи чекають українці на деокупацію? | Новини Приазов'я

Російська окупаційна влада проводить моніторинг соціальних мереж в пошуках членів українського підпілля. Інформацію про це оприлюднили в Центрі національного спротиву.

За їхніми даними, зафіксовані випадки, коли російська влада моніторить вподобання патріотичних українських сторінок у соцмережах і намагається вирахувати серед них мешканців тимчасово окупованих територій, йдеться в повідомленні.

У Центрі національного спротиву, який створено Силами спеціальних операцій, закликають українців, які вимушено перебувають в окупації, зберігати пильність і зайвий раз не наражати себе на небезпеку. Про вияв української позиції в окупації неодноразово повідомляли і активісти руху спротиву «Жовта стрічка». 17 січня в їхньому телеграм-каналі з'явилося повідомлення про те, що лівий берег Херсонщини чекає на Збройні Сили України.

У дописі зокрема можна побачити фото, які роблять з окупованих місцевостей з патріотичними твердженнями такими як: «Україна переможе, Херсонщина – це Україна», «Новотроїцьке – це Україна». Подібні повідомлення періодично надходять з усіх тимчасово окупованих територій України, стверджують у підпіллі.

Як російська окупація впливає на свідомість українців на тимчасово окупованих територіях України? Які наслідки для суспільства має довготривала окупація? Скільки людей чекає на деокупацію та підтримує рух українського підпілля? Яких кроків від української влади бракує людям в окупації?

Обговорює ведучий Олександр Янковський.