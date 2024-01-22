«Точність і якість незрозумілі, але ракети є». Як ракети з КНДР вплинуть на хід війни? | Новини Приазов'я

Внаслідок російських ударів різко збільшується кількість втрат серед цивільного населення, змінюючи тенденцію до зниження, заявила Моніторингова місія Організації Об’єднаних Націй із прав людини в Україні (ММПЛУ).

За даними ММПЛУ, лише за 10 днів, з 29 грудня 2023 року до 8 січня 2024 року, внаслідок російських ракетних обстрілів і ударів безпілотниками, які здійснювалися по всій країні, загинули і були поранені сотні цивільних осіб.

Офіс генпрокурора має «перші докази», що Росія випустила по Харкову ракети з КНДР. Про це в ефірі Суспільного генеральний прокурор Андрій Костін 11 січня.

«Щодо саме Північної Кореї, то днями ми отримали перші докази можливого використання збройними силами РФ ракет, виготовлених у цій країні. Результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що випущена 2 січня по центральній частині міста Харкова ракета є ракетою малої дальності, яка розроблена Північною Кореєю», – розповів Костін.

Яку зброю виробництва КНДР використовує Росія у війні проти України? Скільки ракетної зброї виготовляє РФ? Як санкції впливають на російське виробництво зброї?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» з авіаційним експертом Костянтином Криволапом обговорює ведучий Олександр Янковський.