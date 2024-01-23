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«Контроль, пропаганда та ймовірні теракти». Як Росія готується до незаконних виборів на ТОТ? | Новини Приазов'я

«Контроль, пропаганда та ймовірні теракти». Як Росія готується до незаконних виборів на ТОТ? | Новини Приазов'я
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«Контроль, пропаганда та ймовірні теракти». Як Росія готується до незаконних виборів на ТОТ? | Новини Приазов'я

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Як відбувається підготовка до незаконних виборів президента РФ на тимчасово окупованих територіях України? Як цей процес впливає на життя мешканців цих регіонів? Яких змін у суспільному житті очікувати жителям півдня через проведеня несанкціонованих виборів?

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Російська Рада Федерації на засіданні 7 грудня призначила дату президентських виборів у Росії. Цим днем обрали 17 березня 2024 року. Дата голосування визначається федеральним законом, але розпорядження сенаторів дає формальний старт передвиборчої кампанії.

У рамках підготовки цих російських виборів, на окуповані території України вже почали завозити так званих агітаторів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його інформацією, з Росії до Мелітополя завезли вісім автобусів так званих організаторів нелегітимних виборів. Їх розселили у незаконно відібраних приміщеннях, а збори проводять у будівлі райдержадміністрації. За інформацією мешканців, до міста «завезли саме агітаторів».

В рамках підготовки до незаконних виборів, на тимчасово окупованих територіях Луганської області російська окупаційна влада провела так званий єдиний день підписів на підтримку чинного президента Росії Володимира Путіна, повідомляють у Центрі національного спротиву.

Під час заходу російська влада збирала працівників бюджетних установ біля пунктів збору підписів, аби показати підтримку окупації з боку більшості населення регіону. Підписи збирали так звані волонтери, яких організатори привезли з Росії. Про подібні збори підписів за Володимира Путіна відомо і у тимчасово окупованому Скадовську, повідомляється у телеграм-каналі радника мера Маріуполя Петра Андрющенка Telegram. За поставлений підпис, людям обіцяють виплачувати грошову винагороду, йдеться в дописі.

Як відбувається підготовка президентських виборів Росії на тимчасово окупованих територіях України і вважаються незаконними на захоплених землях? Яким чином цей процес впливає на життя мешканців цих регіонів? Яких змін у суспільному житті очікувати жителям півдня через несанкціоновані вибори?

Обговорює ведучий Олександр Янковський.

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