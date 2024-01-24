Які покарання пропонуються новим законопроєктом в РФ і для чого його ухвалюють? | Новини Приазов'я

У Росії розглядають законопроєкт з поправками до Кримінального кодексу, яким пропонують конфіскувати майно громадян, засуджених за статтями про поширення «фейків» про армію РФ.

Законопроєкт був розроблений депутатами Держдуми від «Єдиної Росії» Василем Піскарьовим, Іриною Яровою та Оленою Ямпольською. Згідно з документом, статті Кримінального кодексу про «фейки» та заклики до дезертирства включать до переліку злочинів, за скоєння яких передбачено конфіскацію майна.

Фейками та дискредитацією суди Росії визнають фактично будь-яку інформацію про війну в Україні, яка суперечить офіційній позиції Кремля. Щонайменше половину вироків у справах про «фейки про армію» суди ухвалили через висловлювання про вбивство мирних жителів України російськими військовими, підрахувало російське видання «Верстка».

Як зміни у законі РФ про поширення так званих фейків щодо російської армії вплине на суспільне життя Росії? Які покарання пропонуються новим законопроєктом і для чого його ухвалюють? Чи матимуть вплив нові законодавчі норми на життя українського населення в окупації?

Обговорює ведучий Олександр Янковський.