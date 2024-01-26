«Якби не Федоров, мером міг бути Балицький». Голова Мелітополя очолить ЗОВА? | Новини Приазов’я

Уряд погодив призначення міського голови Мелітополя Івана Федорова очільником Запорізької області. Про це 23 січня повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Також Кабмін погодився звільнити з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації Юрія Малашка. Урядовці підтримали відповідні кадрові рішення, після цього їх має розглянути президент України Володимир Зеленський і підписати укази про звільнення Малашка та призначення Федорова.

Нагадаємо, що Юрія Малашка призначили очільником Запорізької області у лютому 2023 року. До цього він був виконуючим обов'язки Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

Іван Федоров родом із Мелітополя. Його обрали міським головою у грудні 2020 року. До того протягом року він перебував на посаді першого заступника голови Запорізької обласної державної адміністрації. Ще раніше, з 2014-го по 2019-й роки, був заступником міського голови Мелітополя з питань діяльності виконавчих органів ради.

Що відомо про призначення Івана Федорова на посаду голови Запорізької обласної державної адміністрації? Наскільки ефективним був політик на посаді міського голови Мелітополя? Якими є головні завдання для влади Запорізької області, зважаючи на бойові дії і окупацію територій?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.