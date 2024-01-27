«Час закінчується». Що робитиме НАТО у разі нападу РФ? | Новини Приазов’я

В кінці січня НАТО розпочало найбільші за останні десятиліття навчання. У заходах беруть участь близько 90 тисяч військовослужбовців усіх країн-членів Альянсу і кандидата в члени Швеції. Навчання триватимуть до кінця травня цього року і охоплять територію Європи від Норвегії до Румунії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що в такий спосіб Альянс робить усе, щоб «виключити будь-яку можливість для прорахунків або непорозумінь у Москві щодо захисту кожного дюйма території НАТО». «Поки ми це робимо, нападу на НАТО не буде», – заявив Генсек. У Кремлі відреагували на проведення масштабних навчань. Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав політику Заходу «максимально антиросійською» і навчання НАТО – це начебто доказ того.

Водночас у НАТО закликають цивільне населення готуватися до війни з Росією. Така заява днями пролунала від голови військового комітету Роба Бауера. За його словами, західне суспільство повинно усвідомити, що «мир не є даністю». І саме тому сили НАТО готуються до конфлікту з Росією.

У Польщі також вважають, що Північноатлантичному альянсу варто готуватися до вторгнення Росії. Про це заявив Міністр закордонних справ Радослав Сікорський в інтерв'ю Радіо Свобода, опублікованому в кінці січня.

Чи справді НАТО готується до війни з Росією? Як ставляться до цих загроз західні політики і суспільство? Наскільки дії Росії щодо країн НАТО залежать від війни в Україні, і які сценарії вона може застосувати?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.