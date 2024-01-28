«З 10 літаків РФ 6-8 не повернуться назад». Коли авіація РФ залишить південь? | Новини Приазов’я

24 січня у Бєлгородській області Росії зазнав катастрофи військовий літак Іл-76. За даними Міноборони Росії, на борту перебували 65 полонених українських військових, яких перевозили для обміну, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Російська влада звинуватила Україну, що літак начебто навмисно збили українські Збройні сили.

ГУР Міністерства оборони України 24 січня підтвердило, що на цей день був запланований обмін військовополоненими, але він не відбувся, і наголосили, що «відомство не володіє даними, чи перебували українські полонені на борту».

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні зазначив, що Служба Безпеки України з'ясовує обставини, за яких сталося падіння російського літака. Водночас Україна буде наполягати на проведенні міжнародного розслідування.

Генштаб ЗСУ прямо не відреагував на інцидент, але зауважив, що Росія за останній тиждень здійснила майже два десятки ракетних ударів по Харківській області з Бєлгородської, і наголосив, що Україна «продовжить вживати заходів щодо знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку».

Чи вплине втрата літака ІЛ-76 на активність російської авіації на півдні України? Де Росія розміщує свою авіацію на окупованих територіях Херсонщини і Запоріжжя, і як її використовує? Як закрити небо над окупованою частиною півдня, яка зброя для цього потрібна українським військовим?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.