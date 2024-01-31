«Визначення добровільності може тривати роками». Закон про множинне громадянство | Новини Приазов'я

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який дасть змогу запровадити множинне громадянство. Про цю ініціативу глава держави оголосив у своєму зверненні з нагоди Дня Соборності 22 січня. Тоді Зеленський зазначив, що проєкт закону передбачає комплексні зміни до законодавчого поля та дозволить отримати громадянство етнічним українцям з різних країн світу.

У проєкті закону пропонується запровадити спрощений порядок набуття громадянства України для окремих категорій іноземців. Така процедура надаватиметься, зокрема, громадянам більше, ніж 40 держав, у тому числі членів ЄС, G7, Норвегії та Швейцарії. Тож представники цих країн матимуть право подавати декларацію про визнання себе громадянином України та позбавлятимуться обов’язку повернути паспорт іноземної держави.

Водночас у проєкті закону передбачається втрата громадянства України особами, які добровільно набули громадянство «держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом». Цей пункт вже розкритикували деякі правозахисники. Адже, на їхню думку, це створює ризики для жителів окупованих територій, які перебувають там в умовах тиску та змушені брати російські паспорти.

Які зміни передбачає законопроєкт про множинне громадянство? Чи можуть жителів окупованих територій позбавити українського громадянства, якщо вони отримали російські паспорти? Чи позбавлятимуть громадянства України тих, хто пішов служити до лав російської армії?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.