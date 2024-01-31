«Російські агенти не сплять». Заяви з Румунії і Угорщини про анексію територій | Новини Приазов’я

Угорщина має претендувати на Закарпатську область в разі поразки України у війні. Про це 27 січня заявив угорський правий політик, лідер партії «Наша Батьківщина» Ласло Тороцкаї. Це не перша подібна заява цього політика. Раніше, у листопаді 2022 року він говорив про бажання, щоб в Угорщини та Польщі були спільні кордони, також натякаючи на Закарпаття.

Нова заява Тороцкаї пролунала напередодні офіційної зустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, голови ОП Андрія Єрмака та міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто в Ужгороді. Під час пресконференції Сійярто зазначив, що Угорщина підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. Дмитро Кулеба також підкреслив, що погрози анексувати українські території йдуть всупереч офіційній позиції Будапешта.

Заява про наміри відібрати українські території пролунала днями і з Румунії. Голова націоналістичної румунської партії «Альянс за союз румунів» (AUR) Клаудіу Тирзіу сказав, що готовий пожертвувати членством Румунії в НАТО, щоб претендувати на території України, зокрема, Буковину і Бессарабію, де проживало румунське населення.

Чому радикальні політики Угорщини і Румунії заявляють про наміри відібрати українські території? Хто ці політичні діячі, чи пов'язані вони з Росією, і чи мають підтримку серед населення? Як такі заяви сприймають жителі окупованих територій?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.