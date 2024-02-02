«Оренда житла – найбільша проблема». Що кажуть ВПО про скасування виплат? | Новини Приазов’я

З 1 лютого уряд планував скасувати виплати для деяких категорій внутрішньо переміщених осіб. Однак допомогу продовжили ще на місяць – до 1 березня. З цієї дати виплати для ВПО автоматично продовжаться для пенсіонерів, чия пенсія менша за 9 тисяч 444 гривні, людей з інвалідністю 1 та 2 груп; дітей-сиріт та деяких категорій сімей з дітьми. Також Мінсоцполітики готове продовжити матеріальну допомогу тим ВПО, кому вдалося знайти роботу, але дохід не перевищує 9 тисяч 444 гривень на кожного члена родини, що працює.

У відомстві пояснили, що механізм виплат поєднаний зі стимулюванням переселенців до працевлаштування і отримання власних джерел доходів для родини.

За даними уряду, держава продовжить підтримувати виплатами понад 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Також Мінреінтеграції 30 січня повідомило, що Кабмін розширив допомогу переселенцям, які повертаються з-за кордону, але ще не встигли працевлаштуватися в Україні та не мають власних джерел доходів.

Кому з внутрішньо переміщених осіб уряд планує скасувати допомогу, а кому держава продовжить її виплачувати? Що думають біженці про оптимізації соціальних виплат і заклики повертатися до України? Що буде далі з державною підтримкою людей, які виїхали з окупації або з зони бойових дій?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.