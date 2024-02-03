«Це моя земля, як я можу не повернутися?» Як відновлюють Херсонщину? | Новини Приазов’я

На Херсонщині вже відбудували майже 1000 будинків в межах програми «Пліч-о-пліч». Про це у кінці січня повідомив голова військової адміністрації області Олександр Прокудін. За його словами, більше, ніж третина зруйнованих будинків, відремонтовані. Також є об'єкти, де роботи тривають.

«Пліч-о-пліч» – це проєкт відновлення на рівні громада-громаді або регіон-регіону. До нього залучені 15 областей України, серед них - Вінниччина, Волинь, Дніпропетровщина, Житомирщина, Закарпаття та інші регіони. Раніше у Херсонській ОВА повідомляли, що відбудовуються ті населені пункти, де проживають багато людей. Це, перш за все, села Високопільської, Великоолександрівської, Кочубеївської, Калинівської громад.

У жовтні 2023 року Олександр Прокудін розповідав, що тоді підготували звернення до Кабміну про виділення коштів на реалізацію проєкту «Пліч-о-пліч». Першочерговий транш – до 1 млрд грн – планували розподілити між областями, які допомагають Херсонщині. А вони їх спрямують на свої підприємства, що будуть займатися відновленням житла в регіоні.

Як відновлюються села Благодатне і Правдине, що на Херсонщині? Чи повертаються туди місцеві жителі, і якою є гуманітарна ситуація? За який час можна відбудувати села Херсонщини повністю і від чого це залежить?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.