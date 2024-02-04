«Неефективне використання коштів». Університетів стане менше? | Новини Приазов’я

В Україні зменшать кількість закладів вищої освіти через скорочення кількості абітурієнтів. Про це заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв'ю виданню The Ukrainians, опублікованому в кінці грудня. За словами посадовця, вже розробили законопроєкт про модернізацію вишів. І це документ не лише про зменшення кількості університетів, а й про поліпшення їхньої якості.

Заступник міністра також зазначив, що минулого року в Україні було приблизно 360 тисяч випускників шкіл, тоді як 2008 року ця кількість сягала 640 тисяч. Подальші прогнози також невтішні. У міністерстві прогнозують, що до 2033 року в Україні буде приблизно 300 тисяч випускників - і це цифра, яка передбачає повернення поки що не підконтрольних Україні територій, - каже Михайло Винницький.

Щодо стосується університетів, то, за його словами, 2008 року в Україні працювало приблизно 350 навчальних закладів, у яких у середньому було по 6 тисяч 700 студентів. Водночас 2021 року загальна кількість закладів зменшилася до 300, і в середньому в кожному з них було майже 3,5 тисячі студентів.

Винницький додав, що сьогодні в Україні діють 100 приватних закладів вищої освіти, 40 комунальних і майже 170 державних університетів. В результаті реформи їх має залишитися близько 100.

Як в Україні збираються модернізувати систему закладів вищої освіти? Чи стане університетів менше, а якість освіти кращою? Що буде з переміщеними вишами, які об'єднають з іншими, а які працюватимуть самостійно?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.