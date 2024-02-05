«Росія розраховує, що світ змириться з окупацією». Плани РФ на південь | Новини Приазов’я

Президент Росії Володимир Путін заявив про плани інтегрувати окуповані території України до 2030 року. За його словами, впродовж наступних 6 років захоплені частини Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей повинні «вийти на рівень життя, який відповідає російському». На ці заходи в Росії виділили 1,8 трлн рублів.

Віцепрем’єр Росії Марат Хуснуллін на початку лютого заявив, що на окупованих територіях планують збільшити обсяги будівництва. За його словами, на захоплених частинах Донецької і Луганської областей темпи мають вирости у 5 разів, а на у відповідних регіонах Херсонщини і Запоріжжя - у 10-12 разів.

Такі заяви свідчать про те, що Росія береться до реалізації довгострокових планів і не передбачає жодних територіальних поступок. Про це у своєму звіті за 1 лютого написали в Інституті вивчення війни.

Днями журналіст німецького суспільного мовника ZDF Армін Кьорпер, який очолює московське бюро телеканалу, зняв репортаж про життя в окупованому Росією Маріуполі. На появу такого матеріалу відреагувала українська медіаспільнота, а також Міністерство закордонних справ України. В українському відомстві зазначили, що вимагають від німецького телеканалу надати пояснення щодо візиту до окупованого Маріуполя і репортажу звідти.

Як Росія збирається інтегрувати окуповані території до 2030 року? Яку роль у цьому відіграє інформаційна політика, і як відреагували в Україні на матеріал німецького журналіста про окупований Маріуполь? Яку мету переслідують у Кремлі, заявляючи про інтеграцію захоплених територій, і як цьому може протидіяти Україна?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.