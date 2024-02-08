«Не буде економіки – здамо все». Що думають на півдні про новий закон про мобілізацію | Новини Приазов'я

Уряд 30 січня затвердив та вніс до Верховної ради нову версію законопроєкту про мобілізацію в Україні. У Міністерстві оборони зазначили, що нові пропозиції визначають прозорі правила мобілізації, а також регулюють права військових та військовозобов'язаних.

Зокрема, уряд пропонує знизити мобілізаційний вік з 27-ми до 25 років. Замість строкової служби хочуть запровадити базову військову службу, для чоловіків вона буде обов'язковою, для жінок – добровільною.

У новій редакції також є норма про реєстрацію електронного кабінету призовника. Там треба буде вказати дані про місце проживання, стан здоров'я, номер телефону, email та інші дані. Повістки до ТЦК хочуть вручати як особисто у паперовому вигляді, так і в електронному – відправкою до е-кабінету. За новою версією законопроєкту, не з'явитися до ТЦК можна лише з поважних причин. За неявку за повісткою запускається механізм санкцій.

Тим часом на окупованих територіях із місцевого населення формують мобілізаційний резерв для потреб російської армії. Про це на початку лютого в ефірі телеканалу Freedom розповіла начальниця Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, на окупованій частині Херсонщини людям насильно нав'язують російські паспорти, після чого всі дані передають до пунктів комплектування.

Що нового передбачає законопроєкт про мобілізацію, запропонований урядом? Як мобілізація впливає на життя і економіку Херсонської і Запорізької областей? Як Росія проводить примусову мобілізацію на окупованих територіях, і чим це загрожує місцевим жителям?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.