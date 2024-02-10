«Світ на межі важких подій». Ситуація на ЗАЕС погіршилася? Чи вплине МАГАТЕ на РФ?

З першого лютого українським працівникам заборонили доступ до окупованої ЗАЕС. Ідеться про тих фахівців, які не підписали договори з «Росатомом». Про це повідомив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі. За даними організації, з 1 лютого на ЗАЕС працюють лише ті працівники «Енергоатом», які отримали російські паспорти та уклали трудові договори з російським експлуатуючим підприємством, а також персонал, який прибув на ЗАЕС із Росії.

6 лютого Гроссі прибув з візитом до Києва і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, а також міністром енергетики Германом Галущенком. Президент того дня зазначив, що єдиним способом запобігти ядерному інциденту на Запорізькій АЕС є її повна демілітаризація, деокупація та відновлення Україною контролю над станцією.

Під час брифінгу гендиректор МАГАТЕ сказав, що ситуація на ЗАЕС «крихка». Важливою проблемою станом на зараз, крім значного скорочення персоналу, є також закінчення терміну експлуатації ядерного палива в реакторах. Український міністр при цьому зазначив, що питання, пов'язане з ядерним паливом, складне. Якщо його неможливо експлуатувати – потрібно організувати вивантаження цього палива кваліфікованим персоналом, і далі обговорювати питання зберігання цього палива. Це важлива тема для безпеки Європи, - сказав міністр

Чи погіршується безпекова ситуація на Запорізькій АЕС? З чим пов'язаний візит очільника МАГАТЕ до Києва, ЗАЕС і Москви, чи може ця організація вплинути на Росію? Що робити жителям Запорізької області у випадку аварії на Запорізькій АЕС?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.