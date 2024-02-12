«Порада одна – виїжджати». Що буде з фронтом і в окупації? | Новини Приазов’я

Новий очільник Запорізької ОВА Іван Федоров закликає виїжджати з окупованих територій. Він зазначив, що його рекомендація незмінна протягом 1,5 року. Жителям, які залишаються в окупації, ніхто не може гарантувати безпеку.

Федоров розповів, що у Запоріжжі проживають до 200 тисяч переселенців. За його словами, влада Запорізької області має розробити програму підтримки людей, які виїхали з окупації. Держава мусить усіляко допомогти переселенцям - першочергово з питанням житла.

Центр національного спротиву повідомив, що російські сили продовжують незаконно затримувати жителів окупованих територій. За даними підпілля, окупанти провели низку рейдів селами півдня, під час яких в невідомому напрямку вивезли до 20 місцевих жителів у підозрі в «нелояльності», особливо через відсутність паспорта Росії. Під час обшуків села перекривали сили «Росгвардії». Родичам не повідомляють, де утримують цих людей. Окупанти не кажуть про офіційні причини затримання.

Чому новий очільник Запорізької області Іван Федоров рекомендує виїжджати з окупації? Які можливості для переселенців є в Запоріжжі? Чи зміниться найближчим часом ситуація на фронті на південному напрямку?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.