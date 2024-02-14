«Кількості загиблих не дізнаємося ніколи». РФ відповість за вбивства у Маріуполі? | Новини Приазов'я

У Маріуполі щонайменше 8 тисяч людей загинули через війну з березня 2022 року по лютий 2023-го. Такі дані оприлюднила міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. В основі звіту - 240 інтерв’ю з переважно переселенцями з Маріуполя, а також аналіз понад 850 фото- та відеоматеріалів, документів і десятки супутникових знімків.

В організації зауважують, що загальна кількість загиблих може бути значно вищою: деякі могили містили кілька тіл, а рештки інших, найімовірніше, були поховані під завалами. Деякі з них можуть залишатися в імпровізованих могилах, а інші, можливо, померли пізніше від причин, пов’язаних з війною.

Дослідники детально задокументували 14 атак, в результаті яких було пошкоджено або зруйновано 18 будівель, загинули і були поранені цивільні люди. Серед них – обстріли двох лікарень, міського драматичного театру, продовольчого складу, пункту розподілу допомоги, супермаркету та житлових будинків, що слугували притулками для мирних жителів. Правозахисники не знайшли жодних доказів присутності українських військових на цих об’єктах обстрілу або поблизу них, або ж виявили лише незначну військову присутність, що робить ці обстріли незаконними.

У доповіді ідентифіковані 17 підрозділів російських та афілійованих з Росією сил, які діяли в Маріуполі в березні та квітні 2022 року, в розпал бойових дій. Дослідники також визначили 10 осіб, які в межах командної відповідальності можуть нести кримінальну відповідальність за ці воєнні злочини. Крім того, вони можуть бути причетними до злочинів проти людяності за примусове переміщення жителів Маріуполя до Росії та на окуповану Росією територію.

Скільки жителів загинули у Маріуполі за даними правозахисних організацій? Наскільки більшою може бути реальна кількість жертв, і чому це складно встановити? Чи відповість Росія за вбивства цивільних у Маріуполі, і чому це важливо для жителів міста?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.