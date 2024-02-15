«До квітня на фронті буде дуже складно». Нове командування змінить хід війни? | Новини Приазов’я

У Збройних силах України відбулися кадрові зміни. Днями президент України Володимир Зеленський призначив заступників нового головнокомандувача та начальника Генерального штабу, а також визначив нових командувачів Сухопутних військ, Об'єднаних сил ЗСУ, Десантно-штурмових військ та Сил територіальної оборони.

Командувачем Сухопутних військ замість Олександра Сирського став Олександр Павлюк. З лютого минулого року він був першим заступником міністра оборони України. До цього Павлюк перебував на посаді заступника командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Сирського.

Також президент підписав укази про звільнення Сергія Наєва з посади командувача Об’єднаних сил і призначення на цю посаду Юрія Содоля. з 2018 року він командував морською піхотою, а 2022-го отримав звання Герой України. Крім того, Зеленський повідомив про призначення заступників нового начальника Генштабу.

Одним із них став бригадний генерал Михайло Драпатий. Він відповідатиме за підготовку та якісне тренування військових. Драпатий відомий виконаним бойовим завданням у Маріуполі у травні 2014 року. Він перебував усередині знаменитої «БМП», що зруйнувала барикаду, зведену гібридними силами Росії. Також Михайло Драпатий командував оперативним угрупованням військ «Херсон», був одним із керівників контрнаступу ЗСУ на півдні України і звільнення Херсона зокрема.

Чи зможуть кадрові зміни у Збройних силах України кардинально вплинути на хід війни? Що зараз відбувається на південному напрямку і чому російські військові поспішають ліквідувати плацдарм на Херсонщині? Якою є ситуація на лівому березі, чи залишаються там місцеві жителі?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Олена Бадюк.