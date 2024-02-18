«Третина людей живі». Як шукають зниклих безвісти на півдні? | Новини Приазов’я

Майже 1200 жителів Запорізької області вважаються зниклими безвісти або перебувають у російському полоні. Проте реальні цифри вдвічі вищі. Про це нещодавно повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, через погрози окупантів не всі родичі звертаються до офіційних інстанцій для розшуку зниклих.

В Україні з травня 2023 року працює Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Туди потрапляють всі дані про військовослужбовців, які розшукуються. Збройні сили України самостійно запускають розшук і подають інформацію до реєстру, якщо мають підстави вважати військового зниклим безвісти або полоненим.

У вересні 2023 року Кабмін ухвалив постанову про передачу функцій Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти до Міністерства внутрішніх справ, Міноборони та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Відтоді МВС займається координацією розшуку осіб та функціонуванням реєстру, Міністерство оборони – пошуком тіл загиблих, а Координаційний штаб – обміном тілами загиблих.

З початку повномасштабного вторгнення до поліції надійшли повідомлення про зникнення безвісти 51 тисячі українців. Про це у лютому в інтерв'ю виданню Цензор.НЕТ розповів перший заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе. За його словами, 35% цих людей знайшли живими.

Скільки людей в Україні вважаються зниклими безвісти через війну? Що відомо про зниклих на півдні військових і цивільних, за яких обставин вони зазвичай зникають? Хто розшукує зниклих безвісти, і чи складно це робити?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.