«Військові РФ у кожному бачать «диверсантів». Вбивства в окупації | Новини Приазов’я

Російські військові вбили подружжя в окупованих Олешках на Херсонщині. Про це на початку лютого повідомила Херсонська обласна прокуратура. За даними відомства, підставою для реєстрації кримінального провадження стало повідомлення у медіа про те, що окупанти розстріляли двох місцевих жителів. Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини цих подій.

Інформація про це вбивство з'явилася 6 лютого у місцевих Telegram-каналах. За попередньою інформацією, 4 лютого російські військові вбили сімейну пару через підозри щодо співпраці чоловіка зі Збройними Силами України.

Представниця Херсонської обласної прокуратури Анастасія Весіловська у коментарі «Новинам Приазов'я» розповіла, що після вбивства подружжя російські військові намагалися приховати сліди злочину і підпалили будинок.

Анастасія Весіловська зазначила, що встановити причетних до скоєння злочинів на окупованих територіях зазвичай складно. Але після деокупації правоохоронцям це вдається набагато швидше. Представниця прокуратури розповіла, що, наприклад, вже встановили, хто саме з російських військових може відповідати за вбивство жителів села Правдине у квітні 2022 року.

Скільки жителів Херсонщини російські військові вбили за час окупації? З яких мотивів це стається, і хто перебуває у групі ризику на окупованих територіях? Про що свідчить така поведінка російської армії і як це впливає на решту українців?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.