РФ покращує логістику? Що обіцяє побудувати окупаційна влада на Херсонщині | Новини Приазов'я

Російська окупаційна влада збирається побудувати у Скадовську простір для відпочинку. Про це повідомив так званий голова окупаційної адміністрації міста Олександр Дудка. За його словами, на новій локації планують проводити музичний фестиваль «Таврійські ігри».

Як пише Центр журналістських розслідувань, проєкт будівництва на березі Чорного моря рекреаційного центру розроблений з претензією на створення цілого курортного містечка. Крім простору для відпочинку і розваг з концертними і спортивними майданчиками, там планують також побудувати санаторно-курортні комплекси та житлові квартали. Голова окупаційної адміністрації Скадовська вважає, що «це буде практично нове місто, яке стане родзинкою Херсонської області».

Заява про начебто розбудову окупованих територій пролунала днями також від російського віцепрем'єра Марата Хуснулліна. За його словами, вже затверджений генеральний план окупованого Маріуполя на 20 років. Також розробляють генплан Генічеська.

Нагадаємо, що раніше призначений Росією керувати окупованою частиною Херсонщини Володимир Сальдо заявляв про намір побудувати нове місто на Арабатській стрілці на узбережжі Азовського моря. Після цього він та Хуснуллін прозвітували про начебто будівництво урядового кварталу, яким насправді виявився медичний центр українського професора Козявкіна, що будувався до окупації.

Що Росія планує будувати у містах окупованої частини Херсонщини? Яку мету переслідують російські окупаційні чиновники, поширюючи заяви про «масштабні будівництва»? Чи вкладає Росія ресурси у розбудову військової логістики на окупованому півдні, і як цьому завадити?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.