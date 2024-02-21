«Не допустити прориву противника». РФ готує новий наступ на Запоріжжі? | Новини Приазов'я

Російська армія готується до нового наступу на Оріхівському напрямку на Запоріжжі. Про це днями в ефірі телемарафону заявив речник угруповання сухопутних військ «Таврія» Дмитро Лиховій. За його словами, у цьому регіоні російські війська стягують угрупування, яке за розмірами переважає сили, задіяні Росією в районі Авдіївки.

Дмитро Лиховій також зазначив, що російські війська стягують резерви на запорізькому напрямку і готуються до нових дій. Втім, українські військові це бачать і готуються протидіяти.

Тим часом Генштаб Збройних сил України останніми днями повідомляє, що армія РФ намагається атакувати позиції українських військових в районі Роботиного. Втім, ці спроби не мають успіху. Зокрема, 18 лютого таких атак було 10, а напередодні - 13.

В американському Інституті вивчення війни у звіті за 18 лютого зазначили, що російська армія наступає щонайменше на трьох напрямках: вздовж кордону Харківської та Луганської областей, в Авдіївці та навколо неї, а також поблизу Роботиного на заході Запорізької області. Аналітики пишуть, що цьому сприяє затримка з наданням військової допомоги Україні.

Чи буде Росія посилювати наступ на запорізькому напрямку, які громади перебувають у зоні ризику? Як живе прифронтове місто Оріхів, від якого до російських позицій близько 15 кілометрів? Як російська армія укріплюється на півдні України, і чи вплине це на деокупацію територій?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.