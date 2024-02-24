«Поїздку не узгодили, волонтери загинули». Правила для іноземців на Херсонщині | Новини Приазов’я

Іноземним волонтерам заборонили відвідувати громади Херсонщини зі складною безпековою ситуацією. Таке рішення на початку лютого ухвалила військові адміністрація області. До переліку небезпечних населених пунктів тоді увійшли Кізомис, Білозерка, Антонівка, Тягинка, Берислав, Милове, Золота Балка та ще понад 30 містечок і сіл.

У військовій адміністрації Херсонщини таке рішення пояснили загибеллю через російський удар по Бериславу двох громадян Франції, волонтерів організації HEKS EPER. Ще троє їхніх співгромадян та українець також були поранені. У воєнний час гарантувати безпеку у таких регіонах неможливо.

Пізніше, 16 лютого, до переліку внесли ще 13 населених пунктів, куди іноземним громадянам заборонено в’їжджати без погодження з військовою адміністрацією Херсонщини.

Франція підтвердила загибель двох своїх волонтерів внаслідок обстрілу Берислава. Про це повідомив портал «Слово і Діло» із посиланням на французькі ЗМІ. Антитерористична прокуратура Франції розпочала розслідування. Крім того, через загибель волонтерів Міністерство закордонних справ Франції викликало російського посла.

У Херсонській обласній військовій адміністрації тоді прокоментували, що п'ятеро французів і один українець поїхали до Берислава для того, щоб дізнатися про потреби людей. Поїздка була не узгоджена з військовими та адміністрацією.

Чому іноземним волонтерам заборонили приїжджати на Херсонщину без погодження з місцевою владою? Наскільки такі візити важливі для регіону, чим допомагають іноземні організації місцевим жителям? З якими ризиками стикаються волонтери, які працюють на правобережній Херсонщині?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.