«РФ помстилася марупольцям за 2014 рік». Дві окупації Маріуполя | Новини Приазов’я

24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Одним із міст, де велися найзапекліші бої, в перших днів став Маріуполь. Оборона міста тривала 86 днів, більшість із яких – у повному оточенні російських військ. В ООН Маріуполь назвали «ймовірно, найбільш смертоносним місцем в Україні». За даними цієї організації, під час облоги були пошкоджені або знищені до 90 відсотків житлових будинків міста.

У Маріуполі велися обстріли з танків та важкої артилерії, використовувалися реактивні системи залпового вогню, реактивні снаряди та завдавалися удари з повітря. Потужність снарядів, якими російські війська обстрілювали Маріуполь, більша за потужність ядерної бомби, яку скинули на Хіросіму. Про це писала міська рада. За різними даними, у місті загинули тисячі мирних жителів. Українська влада каже про понад 20 тисяч загиблих. Втім справжня кількість жертв може бути набагато більшою.

Після трьох місяців боїв у травні 2022 року російські війська окупували Маріуполь. Це вже друга окупація, яку місто зазнало за останні 10 років. Вперше російські гібридні сили захопили Маріуполь навесні 2014-го. За даними місцевої влади, 13 квітня бойовики захопили адміністративні будівлі і перекрили кілька вулиць у центрі. 13 червня 2014 року українські силовики почали успішну операцію зі звільнення Маріуполя.

Дві окупації за 10 років – якими маріупольці пам'ятають події 2014-го і 2022-го років? Чому російська армія знищувала місто під час повномасштабного вторгнення, що про це думають місцеві жителі? Наскільки складно буде звільнити Маріуполь знову, і що для цього потрібно?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.