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«Без зради не обійшлося». Чому РФ швидко окупувала частину півдня | Новини Приазов’я

«Без зради не обійшлося». Чому РФ швидко окупувала частину півдня | Новини Приазов’я
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«Без зради не обійшлося». Чому РФ швидко окупувала частину півдня | Новини Приазов’я

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Справа про швидке захоплення частини півдня України досі розслідується: що кажуть у ДБР, що думають про це місцеві військові, політики й журналісти? Чи була можливість краще підготувати Херсонщину до оборони? Як Росія готувала окупацію Приазов'я та чому змогла швидко захопити Мелітополь?

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24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України. Одним з напрямків, де просувалися російські військові, був південь. Армія РФ пішла у наступ з території окупованого Криму через Перекоп і Чонгар на материкову Україну.

Вранці того дня Державна прикордонна служба України повідомила про бої в районі населених пунктів Копані та Іваново Херсонської області, а в Скадовську прикордонну комендатуру обстрілювали з вертольотів. Війська РФ захопили Каховську ГЕС і адмінбудівлю Північнокримського каналу, вивісили свої прапори. Протягом перших днів наступу російська армія зайняла кілька найбільших міст Херсонської області на лівому березі: Генічеськ, Скадовськ, Олешки, Каховку, Нову Каховку і Голу Пристань.

Увечері 24 лютого на Антонівському мосту розпочався бій за Херсон. Військові РФ прорвали оборону і пішли в обхід - у бік Миколаєва. 28 лютого окупували селище Зимівник, поблизу Чорнобаївки, звідки рушили до Херсона. 1 березня війська РФ оточили місто з усіх боків. Окупанти зайшли з боку Шуменського мікрорайону, де чинила спротив херсонська тероборона. Під час бою у Бузковому парку загинула більшість тероборонівців. Більша частина Херсонської області, включно з обласним центром, була окупована російськими військовими упродовж першого тижня повномасштабного вторгнення.

Справа про швидке захоплення частини півдня України досі розслідується: що кажуть у ДБР, що думають про це місцеві військові, політики й журналісти? Чи була можливість краще підготувати Херсонщину до оборони? Як Росія готувала окупацію Приазов'я та чому змогла швидко захопити Мелітополь?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.

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