«Всіх активістів зачистили у перишй рік». Репресії в окупації | Новини Приазов’я

Росія показово говорить про репресії населення на окупованих територіях України. Про це днями у своєму звіті написав Інститут вивчення війни. Аналітики зазначили, що заступник очільника Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв описав плани щодо переслідувань українських громадян в окупації. Зокрема, він заявив, що місцеві жителі, які «шкодять» Росії, повинні бути «викриті і покарані, заслані до Сибіру для перевиховання в таборах примусової праці».

Аналітики зауважили, що показові судові процеси та репресії сталінської епохи так само починалися з арештів та розстрілів так званих саботажників, і Медведєв використовує саме сталінську риторику щодо населення окупованих українських територій.

Крім того, у звіті звертають увагу, що призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Запорізької області Євген Балицький також відкрито підтримує і захищає російську окупаційну політику. Аналітики посилаються на інтерв’ю, оприлюднене 20 лютого. В ньому Балицький заявив, що окупанти «виселили велику кількість сімей», які не підтримували агресію РФ або «ображали» Росію. Він також натякнув на те, що на окупованих територіях страчували цивільних жителів.

Що заявив Дмитро Медведєв про репресії на окупованих територіях України? Як російська окупаційна влада ставиться до місцевих жителів і за що їх можуть переслідувати? До яких методів вдаються російські силовики, щоби вплинути на українців в окупації?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.