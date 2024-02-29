РФ: журналісти виявили таємний указ Путіна про «політруків» у російських відомствах

У російських державних органах стали зʼявлятися так звані «політруки» – заступники керівника із суспільно-політичної роботи. Це зʼясували видання «Медуза» та «Важные истории» в міжнародному проєкті Kremlin Leaks.

Серед документів, витік яких стався з адміністрації президента Росії, журналісти виявили указ Володимира Путіна, згідно з яким у федеральних державних органах офіційно вводиться посада заступника керівника з суспільно-політичної роботи. Указ підписаний у лютому 2023 року та має гриф «для службового користування».

Співрозмовник журналістів, який бере участь в урядових нарадах, підтвердив, що «політруки» вже розпочали свою роботу в кількох відомствах. За його словами, вони розповідають чиновникам, що «потрібно говорити» про війну та внутрішню політику.

Джерела видань у міністерствах сільського господарства та фінансів, у фельдʼєгерській службі повідомили, що у них «політруків» поки що немає. На сайті федеральної агенції «Роснедра» журналісти виявили рекомендації щодо організації та проведення суспільно-політичної роботи. Згідно з документом, у відомстві відбудеться комплекс «виховних заходів» із чиновниками, щоб «зміцнити їхній патріотизм».

У таких розмовах співробітників агенції «Роснедра» будуть «оперативно інформувати» про військово-політичну ситуацію в країні і в світі, а також висвітлювати історію Росії, етапи її міжнародної політики та становлення російської державності.

Видання «Коммерсант» ще у квітні 2022 року писало про плани влади відновити радянський інститут «політруків». Серед причин називалися «проблеми з лояльністю до чинного курсу влади», які виникли у відомствах ще до повномасштабного нападу на Україну.