Українські військові втретє за тиждень уразили підрозділ РФ на шикуванні – ЗМІ

Збройні сили України завдали удару реактивними системами залпового вогню HIMARS по скупченню російських військовослужбовців, яких вишикували для нагородження в селищі Оленівка Донецької області. Про це 28 лютого повідомили кілька телеграм-каналів, які інформують про перебіг війни – як українських, так і російських.

Про обстріл повідомив і колишній депутат Верховної Ради Олег Царьов, який з 2014 року підтримує російську агресію проти України. «Подробиць не наводжу, щоб не тішити ворога», – вказав він.

У різних джерелах згадуються десятки загиблих і поранених російських військових. Зведене повідомлення, джерелами якого є сім російських провоєнних блогерів, наводить телеграм-канал «На Zzzzzападном фронте без перемен».

«Слово «шикування» на фронті у командирів усіх рівнів має викликати відторгнення та фізичне несприйняття. Особливо для таких «важливих» речей, як нагородження», – написав блогер «Два майори».

ЗМІ зазначають, що це вже третій такий випадок за тиждень. 21 лютого Україна завдала удару з РСЗВ HIMARS по російських військовослужбовцях, яких командування зібрало на полігоні під Волновахою в Донецькій області. Зокрема, про це повідомила Російська служба Бі-Бі-Сі, а в телеграм-каналах були опубліковані кадри наслідків обстрілу. Наступного дня ЗСУ вдарили по скупченню росіян у Херсонській області. В обох випадках повідомляли, що могли загинути до 60 військових.

Ані українське командування, ані міністерство оборони Росії жодного з ударів не коментували.