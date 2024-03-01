«Далі – дикий формат мобілізації». Окуповані території у військовому окрузі РФ? | Новини Приазов’я

Росія включила до свого Південного військового округу окуповані території Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областей. Указ про це днями підписав президент Росії Володимир Путін. Окуповані Крим і Севастополь вже були включені до складу цього ж округу раніше.

Серед російських регіонів, які входять до складу Південного військового округу - Адигея, Дагестан, Інгушетія, Кабардино-Балкарія, Калмикія, Чечня, Краснодарський, Ставропольський краї та інші регіони.

В американському Інституті вивчення війни зазначили, що в указі Путіна йдеться про включення до Південного військового округу не лише вже окупованих територій України, але й тих, які Росія ще лише планує окупувати. Це свідчить про те, що Росія дотримується своїх максимальних цілей в Україні та прагне повністю поглинути Херсонську, Запорізьку, Донецьку і Луганську області.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров прокоментував новий указ президента Росії. На його думку, Путін усіляко намагається узаконити захоплені населені пункти України. Крім того, у Кремлі хочуть мати можливість «офіційно» мобілізувати українських чоловіків на окупованих територіях.

Що означає указ Володимира Путіна про включення окупованих територій до Південного військового округу Росії? Як це може вплинути на жителів окупованої частини півдня, що їм загрожує? Чи посилить російську армію включення окупованих територій до військового округу Росії?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.