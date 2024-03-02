«Зрадників будуть виявляти роками». Злочини проти нацбезпеки на півдні | Новини Приазов’я

На Херсонщині за злочини проти основ національної безпеки винесли 86 вироків. З них двоє підозрюваних отримали довічне позбавлення волі за умисні злочини. Про це у лютому Суспільному повідомила представниця Херсонської обласної прокуратури Марія Савицька.

За її словами, кваліфікація вироку залежить від статті обвинувачення, довічне ув'язнення призначається у виняткових випадках. Більшість із вироків винесені заочно. В середньому одна справа може бути на розгляді від 6 місяців до року. Це залежить від складності кримінального провадження та поведінки його учасників. Якщо людина іде на співпрацю, цей процес пришвидшується.

За даними Херсонської обласної прокуратури, з початку повномасштабного вторгнення правоохоронці відкрили понад 1900 кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки, вчинених на території Херсонської області.

Протягом 2022-го 23-го років кількість вчинених кримінальних правопорушень у регіоні збільшилася у сотні разів. Це певним чином зумовило велике навантаження на кількість слідчих прокурорів. Але останнім часом вдається стабілізувати ситуацію, збільшується штатна чисельність працівників. Також є практика залучення до розслідувань правоохоронців з інших областей України.

Кого судять на Херсонщині і Запоріжжі за злочини проти основ національної безпеки? Яке покарання за них передбачене, і за що призначають довічне ув'язнення? Які недоліки має стаття про колабораційну діяльність, і чи зважають на це правоохоронці?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.