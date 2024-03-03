«Про рятувальників з України має знати весь світ». Фільм про роботу ДСНС у Херсоні | Новини Приазов'я

В Україні вийде документальний фільм «Форма Вогню», у якому розповідають про роботу рятувальників у перші дні після деокупації Херсона. За словами авторів, у стрічці йдеться про зведений загін ДСНС, який виконував завдання у звільненому місті. Рятувальники розчищали дороги від знищеної російської техніки, розбирали завали зруйнованих будинків, рятували з-під них людей і тварин. Вони працювали в складних умовах, оскільки, відступаючи з міста, російські військові вивезли українські пожежні машини та обладнання ДСНС.

До виробництва стрічки залучили американського сценариста, її знімали англійською та українською мовами. Фільм представлять на міжнародних фестивалях у США та Європі. У січні автори оприлюднили офіційний трейлер.

Режисер фільму «Форма вогню» Василь Київський розповів «Новинам Приазов’я», що репортажні кадри, які покажуть у стрічці, знімалися в Херсоні, а художні реконструкції - в інших містах України. Зокрема, у Хмельницькому, оскільки загін рятувальників саме звідти. Також у фільмі є відео, зняте безпосередньо працівниками ДСНС під час операції з порятунку людей у Херсоні.

В Україні покажуть фільм «Форма вогню» про роботу рятувальників у Херсоні - хто автори та головні герої цієї стрічки? Яким працівники ДСНС побачили Херсон відразу після звільнення міста? В яких умовах довелося працювати рятувальникам, і наскільки досвід роботи на Херсонщині відрізняється від інших регіонів України?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.