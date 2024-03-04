«Після деокупації у них будуть проблеми». Хто купує житло у Маріуполі? | Новини Приазов’я

Окупаційна влада Маріуполя оприлюднила чергові списки житла, яке можуть визнати «безхазяйним». Про це 1 березня повідомило місцеве видання 0629. Журналісти зазначили – якщо житло є у переліку, його власник у 30-денний термін має з'явитися з оригіналами документів до окупаційної адміністрації. Якщо господарі з якихось причин не з'явилися, то квартира чи будинок поступово переходить до власності незаконного угруповання «ДНР».

Маріупольці, які виїхали з окупації, можуть приїхати до міста лише через аеропорт Шереметьєво поблизу Москви, де всі проходять багатогодинну фільтрацію і пропускають далеко не всіх, – пише видання. Іноді власники роблять довіреності, але це також не завжди допомагає. Ті, хто зробили довіреність, передають документи перевізниками. Але в окупаційній адміністрації їх не завжди розглядають без оригіналів інших документів.

У лютому цього року журналісти проєкту «Слідство.Інфо» оприлюднили розслідування про ситуацію з житлом в окупованому Маріуполі. Зі слів місцевих жителів, з якими поспілкувалися журналісти, житло у місті можуть визнати «безхазяйним» і переписати на громадян Росії, продати або заселити до нього інших людей.

Яке житло у Маріуполі можуть визнати «безхазяйним», і що з ним після цього станеться? Хто купує квартири в окупованому місті, і скільки це зараз коштує? Чи можуть маріупольці захистити своє право власності на житло, і що буде з ним після деокупації міста?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.