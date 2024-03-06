«Можливі руйнування реактора». Що буде з окупованою ЗАЕС? | Новини Приазов’я

4 березня виповнилося 2 роки відтоді, як російські війська окупували Запорізьку АЕС. У державній компанії «Енергоатом» зазначили, що українські атомники продовжували виконувати свої обов’язки під тиском окупантів, забезпечуючи безпечну роботу ядерного об’єкта. Через дії окупаційної адміністрації станції від початку повномасштабного вторгнення Запорізька АЕС пережила вісім повних і ще одне часткове знеструмлення.

Кожна така ситуація є надзвичайно небезпечною для ядерної та радіаційної безпеки всього континенту, кажуть в «Енергоатомі». За словами керівника компанії Петра Котіна, ситуація на захопленій ЗАЕС загрожує дуже поганими наслідками. Дії російських окупантів вже спричинили значну деградацію обладнання на Запорізькій АЕС.

Голова Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров заявив, що Запорізька АЕС вже два роки є джерелом ядерної загрози для всього світу. Через бойові дії навколо станції фіксуються обстріли, на території ЗАЕС російські військові тримають важку техніку, а периметр замінували.

Найбільш вразливими весь цей час є саме жителі Енергодара, зазначив посадовець. Щоб змусити до співпраці, людей викрадали і ув’язнювали. За даними Федорова, в місті та на території промзони ЗАЕС діють до 10 катівень, через які пройшло понад 1,5 тисячі енергодарців.

Як російські війська 2 роки тому окупували Енергодар і Запорізьку атомну електростанцію? Що зараз відбувається на ЗАЕС, і чи є ризики аварійних ситуацій? В якому випадку можуть статися викиди радіації, і чи готові до цього у Запорізькій області?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.