«Без фортифікації буде важко втримати лінію фронту». Оборонні споруди на півдні | Новини Приазов’я

Уряд виділив рекордні 1,3 млрд гривень на будівництво оборонних споруд у Запорізькій області. Про це на початку березня в ефірі телемарафону повідомив голова військової адміністрації області Іван Федоров. За його словами, зараз військові та цивільні підрядники цілодобово працюють над будівництвом фортифікацій на запорізькому напрямку.

Раніше Іван Федоров також повідомляв, що російські війська подекуди в 12 разів перевищують в кількісному складі Сили оборони України на території Запорізької області.

Тим часом на окупованій частині Запорізької області, за словами посадовця, російські військові будують нові укріплення між Токмаком і Мелітополем, а також між Токмаком і Бердянськом. На Донеччині окупанти облаштували розмежування з понад 2-х тисяч залізничних вагонів, довжиною 30 кілометрів. Товарні вагони розташовані на рейках від залізничного вокзалу в Оленівці до Волновахи.

Як українські сили будують оборонні споруди на Херсонщині і Запоріжжі, скільки на це виділили коштів? Якими мають бути фортифікаційні споруди на півдні, щоб сприяти обороні українських військ? Наскільки потужні лінії оборони побудували окупанти, і як їх можна буде подолати?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.