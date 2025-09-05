БОЯТЬСЯ ВИКЛАДАТИ УКРАЇНСЬКУ». Новий навчальний рік в окупації | | Новини Приазовʼя

1 вересня на окупованих територіях розпочався новий навчальний рік. Центр національного спротиву повідомив, що сотні шкіл не мають елементарних умов: там бракує води, харчування, класів і вчителів.

Крім того, на перших уроках дітей змусили слухати лекції від російських військових, яких називають так званими «героями СВО». У підпіллі наголосили, що ці «уроки» є черговою спробою зламати українську ідентичність.



Також з 1 вересня російська окупаційна влада вводить новий освітній матеріал — так звану інтерактивну «Азбуку перемоги» для першокласників. Про це пишуть місцеві підконтрольні Росії ЗМІ. Появу такого посібника вони пояснюють необхідністю боротьби за свідомість дітей.



У Центрі національного спротиву зазначили, що цей посібник спотворює історію і формує «культ перемоги» СРСР. Там перебільшена роль Росії у цих подіях і проігнорований внесок України та союзників



Як розпочався новий навчальний рік на окупованих територіях півдня? В яких умовах і чого навчають українських дітей в окупації? Яку мету ставить Росія у вихованні учнів у захоплених регіонах?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.