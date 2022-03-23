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Політика

Російські війська у кільці на Київщині, українська поліція в Ірпені | Свобода Live

Аналітика та прогнози в програмі Свобода LIVE на @Радіо Свобода: Свобода LIVE

Аналітика та прогнози щодо розвитку оборони України проти широкомасштабного вторгнення Росії в програмі Свобода LIVE на @Радіо Свобода:

  • ЗСУ взяли у кільце російські війська, які зараз в Ірпені, Бучі та Гостомелі.

Про це повідомила Бучанська міська рада. Водночас багато сіл залишаються в окупації. Чи зможуть українські війська вибити російських окупантів з Київщини?

  • В Ірпені відновила роботу українська поліція.

«Розпочинаються зачистки території від диверсантів, але головне завдання зараз – допомога та евакуація мирним мешканцям, які ще досі залишаються в Ірпені»повідомив Нацпол. 80% Ірпеня нині під контролем ЗСУ та тероборони, повідомив мер міста, але житлові квартали продовжують обстрілювати.

  • Росія може використати ядерну зброю у разі загрози існуванню держави, заявив 22 березня в інтерв’ю американському телеканалу CNN речник російського президента Дмитро Пєсков.
  • Що саме Москва може інтерпретувати під загрозою існування Росії?

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