Російські війська у кільці на Київщині, українська поліція в Ірпені | Свобода Live

Аналітика та прогнози щодо розвитку оборони України проти широкомасштабного вторгнення Росії в програмі Свобода LIVE на @Радіо Свобода:

ЗСУ взяли у кільце російські війська, які зараз в Ірпені, Бучі та Гостомелі.

Про це повідомила Бучанська міська рада. Водночас багато сіл залишаються в окупації. Чи зможуть українські війська вибити російських окупантів з Київщини?

В Ірпені відновила роботу українська поліція.

«Розпочинаються зачистки території від диверсантів, але головне завдання зараз – допомога та евакуація мирним мешканцям, які ще досі залишаються в Ірпені»повідомив Нацпол. 80% Ірпеня нині під контролем ЗСУ та тероборони, повідомив мер міста, але житлові квартали продовжують обстрілювати.