«Противник веде себе агресивно». Окопне життя поблизу Волновахи

На Донеччині українські військові на позиціях поблизу Волновахи розповідають, що проросійські гібридні сили застосовують стрілецьку зброю та підствольні гранатомети. Загалом, за словами бійців, «противник веде себе агресивно і ми даємо гідну відсіч». Коли тихо, військові укріплюють позиції. Більше дивіться у сюжеті.

Упродовж минулої доби, 25 червня, бойовики на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню. Уранці 26 червня від отриманих ран помер український військовий. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил. Обстріли зафіксували поблизу Водяного, Золотого-4, Гранітного, Пісків, Майорська. В районі Катеринівки та Авдіївки військові засікли безпілотники бойовиків типу «Орлан-10». У штабі заявили, що бойових втрат внаслідок обстрілів минулої доби не було. Станом на ранок 26 червня зафіксували 2 порушення режиму припинення вогню – біля Пісків.