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«Противник веде себе агресивно». Окопне життя поблизу Волновахи

На Донеччині українські військові на позиціях поблизу Волновахи розповідають, що проросійські гібридні сили застосовують стрілецьку зброю та підствольні гранатомети. Загалом, за словами бійців, «противник веде себе агресивно і ми даємо гідну відсіч». Коли тихо, військові укріплюють позиції. Більше дивіться у сюжеті.

Упродовж минулої доби, 25 червня, бойовики на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню. Уранці 26 червня від отриманих ран помер український військовий. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил. Обстріли зафіксували поблизу Водяного, Золотого-4, Гранітного, Пісків, Майорська. В районі Катеринівки та Авдіївки військові засікли безпілотники бойовиків типу «Орлан-10». У штабі заявили, що бойових втрат внаслідок обстрілів минулої доби не було. Станом на ранок 26 червня зафіксували 2 порушення режиму припинення вогню – біля Пісків.

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    Анатолій Степанов

    Фотожурналіст-фрілансер. Із Радіо Свобода співпрацюю з 2017 року. Мої фотографії публікувалися у багатьох провідних світових виданнях. Відео публікували Der Spiegel-онлайн та The Daily Telegraph (мій канал на YouTube). Закінчив КПІ за спеціальністю «інженер-мікроелектронщик». У 2005 році закінчив курс у школі Віктора Марущенка. Маю медаль «За сприяння Збройним силам України» від Міністерства оборони. Брав участь в різноманітних міжнародних виставках.

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