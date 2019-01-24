В Одесі переселенцям у самозахопленій будівлі хочуть вимкнути світло

Переселенцям із Донбасу, які самовільно вселилися в будівлю в центрі Одеси ще влітку 2016 року, погрожують вимкнути електроенергію – балансоутримувач колишнього гуртожитку Одеського морського торгівельного порту припинив сплачувати за електрику в листопаді 2018 року, а у переселенців гроші не приймають, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Власником будівлі є Одеська обласна рада, майно перебуває на балансі комунальної компанії «Облтрансбуд». Її борг перед «Одесаобленерго» становить близько 200 тисяч гривень, які самі переселенці сплатити не можуть. Енергетична компанія не підписує з ними договори, бо вони живуть там без дозволу власника будівлі.

«Із весни 2017 року ми перераховуємо гроші на рахунки «Одесаобленерго», які потім повертаються нам на банківську карту, бо в нас немає з ними договору. В усіх квартирах стоять лічильники, ми рахуємо, скільки маємо сплатити. Останнього разу сплатили 227 тисяч гривень», – каже Юлія П’ятаченко, одна з переселенок, що живе в самозахопленій будівлі. Зараз у колишньому гуртожитку, який має нежитловий статус, фактично живе 130 людей, у тому числі 32 дитини. Протягом останніх двох років одна родина поїхала з будівлі, а ще одна – заїхала сюди.

У той же час обласна влада пропонує переселенцям переїхати в колишній гуртожиток у селищі Борщі за 200 кілометрів від Одеси, поблизу міста Подольська. Більшість людей не хоче туди їхати через брак роботи в тому селищі і через погані умови житла там.

Також уже понад рік триває проект переселення в селище Степове за 50 кілометрів від Одеси, про який Радіо Свобода розповідало в листопаді 2017 року. Першу чергу людей планували переселити в колишні будівлі аграрного ліцею ще минулого року, але цього так і не зробили. Як повідомив Радіо Свобода заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Сергій Колебошин, проект реконструкції будівель уже є, проведені геодезичні і комунікаційні розрахунки. Втім, для того, щоб розпочати ремонтні роботи для створення соціального містечка, обласна влада має змінити цільове призначення комплексу будівель.

«Зараз цей комплекс перебуває на балансі Міністерства освіти, як колишнє професійно-технічне училище. Для старту робіт він має перейти на баланс області й отримати цільове призначення «соціальне житло». Саме цей етап і триває понад рік – дуже довга процедура передачі», – заявив Колебошин Радіо Свобода. Він зазначив, що роботи розпочнуть, як тільки закінчать процедуру передачі комплексу.

Переселенці, втім, не хочуть переїжджати і в це селище – вони кажуть, що з ними не порадилися перед тим, як обирати їм місце проживання. Переговори з обласною радою досі тривають. Раніше голова обласної ради Анатолій Урбанський наголошував, що переселенці мають залишити захоплену будівлю і переїхати або в самостійно знайдене житло, або в селище Борщі.